Ozuna reveló algunos detalles sobre su próxima colaboración con Shakira

A pesar de esta armoniosa sinergia, hubo una artista con la que la colaboración no pudo concretarse como se había planeado. La Bichota, una figura importante en el panorama musical, no compartió micrófono con el reguetonero en el tema "Hey, mor", su último gran éxito. En lugar de La Bichota, Ozuna optó por colaborar con Feid, demostrando una vez más su versatilidad y adaptabilidad en la industria.

El impacto de esta última colaboración no ha pasado desapercibido, pues “Hey, mor”, lanzado en octubre de 2022, ha acumulado más de 317 millones de visualizaciones en YouTube y se aproxima a los 830 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como un hito en la carrera del artista.

Sobre la frustrada colaboración con La Bichota, Ozuna compartió detalles en sus redes sociales: "'Hey, mor', con Karol G, nunca va a salir. Karol no quiso salir, me regañó una vez que subí un preview, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: 'Mucho oso por estar subiendo los preview'. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo".

A pesar de este tropiezo, la sintonía con Shakira sigue siendo fuerte. Su colaboración en "Monotonía" durante 2022 resultó ser un éxito resonante, lo que lleva a Ozuna a buscar repetir la fórmula con la talentosa cantante barranquillera.

El reguetonero, en su peculiar estilo, compartió detalles de su encuentro musical con Shakira: "Corrí para Miami, me metí al estudio, la grabamos de una. Me encantó colaborar con Shakira, tiene magia el video, una mujer de la que aprendí mucho lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección, la perfección, de ahí salí con otra mentalidad.Y aprendí mucho, además que hicimos un gran éxito y tenemos otro que no ha salido todavía, pero va a salir próximamente (...)".

La expectativa crece ante esta prometedora unión musical que promete dejar huella en la escena internacional.