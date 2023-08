¡Otro más! Kylie Jenner se separa tras siete meses de relación

Los últimos meses han estado marcados por rupturas de personajes del entretenimiento y esta semana no fue la excepción. La reconocida empresaria Kylie Jenner y Timothée Chalamet se suman a la lista de parejas que han decidido poner fin a su relación. Después de 7 meses juntos, la fundadora de Kylie Cosmetics y el actor de ‘Call me by your name’, han decidido separarse, según anunció el medio Life&Style.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, ya que ambos parecían disfrutar de una relación sólida, pero al parecer, las apretadas agendas y los constantes viajes han sido un obstáculo para mantener el tiempo necesario para su relación.

Si bien Kylie Jenner ha manifestado a las personas cercanas a su círculo que ambos trabajan mucho y viajan con frecuencia, fuentes cercanas sugieren que el actor podría haber tomado la decisión de terminar la relación. Algunos incluso especulan que Chalamet podría haber utilizado la fama de la modelo como publicidad para su próxima película, “Wonka”. Lea aquí: Imitaron a Margarita Rosa en ‘Yo Me Llamo’ y Amparo reveló detalles de la actriz