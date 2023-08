Otro cambio en la carrera de Adriana Lucía, ¿De qué se trata?

Y a partir de ahí, su carrera estuvo marcada por grandes éxitos, con un total de 8 álbumes de estudio, 3 nominaciones al Grammy Latino, 2 nominaciones a los Premios Heat Latin Music Awards, fue ganadora de 2 nominaciones en los Premios de la Revista de música Shock y participó de programas concurso de la televisión colombiana cómo Master Chef Celebrity del Canal RCN en el 2019, en el cual obtuvo el primer lugar. (Lea aquí: Esta es la sensación colombiana y no la podrán olvidar)

“Me enamoré de mi pueblo desde muy pequeña, allí conocí la belleza en cada ritmo y cada instrumento. Pero al final, somos producto del intercambio, me encanta trabajar con músicos de toda Colombia porque es allí donde está la belleza, en la diversidad. La identidad al final, es ser fiel a uno mismo, yo hago música que me hace sentir cómoda y me llena el corazón, por eso, si me preguntaran que música haría si tuviera la oportunidad de hacer algo diferente, siempre contestaría lo mismo, haría lo que hago. Estoy feliz con la música que interpreto, porque me ha traído altos y bajos, pero sobretodo felicidad”, afirmó Adriana Lucía cuando se le preguntó sobre lo que representa ser colombiana y la influencia de los ritmos de su tierra en la música que interpreta.

La propuesta musical de Adriana Lucía es una mezcla de ritmos y lugares de Colombia en los que ha vivido, y que ella misma ha denominado el “Porrock”, que más allá de ser un juego de palabras entre el porro y el rock, siendo los géneros que más han marcado su vida, busca mostrar la dualidad entre las dos visiones que ella ha tenido a lo largo de su carrera, el caos y la calma, lo natural y lo inimaginable.

Para Sony Music Colombia esta firma representa una nueva etapa en la vida artística de Adriana Lucía llena de éxitos y triunfos, con su visión de crear música moderna, sin perder los ritmos y la esencia de su tierra.