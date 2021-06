La modelo vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez al divulgarse varios videos de un evento donde la Dj se presentó en el que no había ningún tipo de medida para evitar la propagación del peligroso virus. (Lea aquí: No, Natalia París, el dióxido de cloro no cura el COVID)

El evento se llevó a cabo este fin de semana en el Hotel Mocawa Resort del municipio de la Tebaida, en Quindio y en redes sociales se ha repudiado el hecho que las personas no usaran tapabocas y no mantuvieran el distanciamiento de dos metros. Natalia París era la invitada estrella de la noche.

“Las fiestas clandestinas son un problema, pero me preocupa más que haya gente que considere que Natalia París hace conciertos y pague por ir”; “Cierres y comparendos para la gente del común, pero la boba que no es tan boba, Natalia Paris, hace lo que se le da la gana desde el año pasado y nadie hace nada, no pasada nada”; “Es la segunda vez que se forma este desmadre, qué sentirá esta vieja armando esos despelotes, pero bueno no se puede esperar nada bueno de Natalia Paris su intelecto no da para más”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.