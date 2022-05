La información la contó Ríos, quien actualmente tiene 62 años, a través del reality show ‘La casa de los famosos 2′, donde dijo que en ese momento la gente rumoraba que él se quería aprovechar de la fama que ella estaba ganando para potenciar su carrera como actor. Sin embargo, no fue así.

Además, confesó que la decisión de terminar fue mutua, pues la idea era que ella se enfocara en su carrera y su disco, en ese momento, ‘Pies descalzos’.

“Terminamos porque ya yo era un hombre consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba. Obviamente, ella tenía un mundo por vivir y cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre, es la mejor muestra de amor”, aseguró el Ríos.

Agregó que “ella tenía que volar. Fue lo mejor que le pasó. Además, contrario a lo que se pensaba, Ríos afirmó que sí se portó bien con la colombiana, pese a que él era un picaflor.

“En esa época con ella me porté muy leal y fiel, y yo no lo era. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”, dijo.

Finalmente, el actor confirmó que aunque la relación no duró más del año, era algo muy formal. Él conoció a sus padres y hermanos. “Teníamos planes para casarnos y ya hasta habíamos visto una casa. Yo fui el primerito antes del argentino”, reveló. (Por esta razón Shakira no permite que sus hijos escuchen su música)

Hoy en día, la barranquillera vive feliz junto al futbolista español Gerard Piqué y sus dos hijos Milán y Sasha.