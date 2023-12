“Origami”, el séptimo trabajo del puertorriqueño Sie7e

‘Ya no tengo tu love’ es una historia de desamor, en donde no hay otra opción, no hay más oportunidades y es mejor dejarlo ir. Una canción para los despechados, en donde el artista les da una mano de apoyo para esas situaciones donde ya no fue más ese amor; un tema lleno de buen ritmo, letra de poesía coloquial y fulminante, producida por JayMusic.

“Origami representa la suma de muchas caras y momentos recientes en mi vida. Es el álbum más movido y variado de mi carrera a nivel musical y sónico. Espero les guste tanto como a mí. Nos vemos en la música’’, comento Sie7e. (Lea aquí: “La depre” con la que Mike Bahía cierra el año)

Es un trabajo que refleja un universo distinto al acostumbrado por el artista. Además, su focus track presenta un vídeo en el que se recreó la misma idea de ‘Tengo tu love’, en donde Sie7e visita los mismos lugares que compartió con la ex pareja, este fue grabado en San Juan, Puerto Rico, una producción dirigida por Abner Maldonado y bajo la productora de Abez Media.

El artista puertorriqueño sigue demostrando que su carrera no tiene límites y que cada día llega con más fuerza para encantar a su público. Actualmente, el artista sigue trabajando en sus próximos lanzamientos e iniciará una gira de medios en promoción a su álbum número 7.

David Rodríguez Labault más conocido en la industria como SIE7E, nació en Bayamón Puerto Rico, es un cantautor, multiinstrumentista, arreglista, productor y filántropo, ganador del Grammy Latino al Mejor Nuevo Artista.