Orel, la israelí que le puso un sello propio al reggaetón

No es común, pero si es posible y todo se da a través de Orel ElHadad, una chica nacida en Jerusalén, pero como afirma, tiene alma latina, quien lleva siete años inmersa en sonidos que si bien no son afines a su país, la cautivaron en cuanto los escuchó.

Hablar de reggaetón es remitirse a Puerto Rico, Panamá y hasta Colombia, donde Medellín ha creado un imperio de talento en torno al género, sin embargo, si se escucha decir que ese sonido urbano viene de Medio Oriente, más exactamente de Israel, no puede resultar creíble.

Con un español perfecto, Orel explica el acercamiento a la música de este lado del mundo. Es muy común en Israel que los jóvenes luego de cumplir con el servicio militar hagan un viaje, este generalmente se lleva a cabo en América, pero un amigo de la familia se fue a Puerto Rico y regresó con esa música, ella apenas alcanzaba los doce años, pero de inmediato conectó y sin entender la letra, supo que más adelante se relacionaría directamente con ese sonido. (Lea aquí: Kate Rozo y su afinidad por el vallenato y la música popular)

Haciendo un recuento de todo lo que le ha llevado por este camino, reflexiona sobre un episodio en particular que sucedió diez años después al regresar de un espacio de meditación. Volver con una canción escrita en español de su puño y letra, allí estuvo otra señal de ese camino largo que iba a derivar en un sueño que no tenía aún como cumplir, porque no hablaba español.

El flow estaba allí

La chica israelí tuvo empeño, la certeza de saber lo que quería la fue llevando y hoy es muy feliz cuando en Miami le preguntan si es paisa. “Lo logré”, afirma con una sonora carcajada, era lo que deseaba, porque afirma con seguridad que ahí está el “flow”.

Una carrera que inició con éxito se vio interrumpida en 2020 de un momento a otro. Había lanzado una canción con Arcángel en Bogotá, y a la semana falleció su gran amor, inmediatamente el mundo se cerró por la pandemia y sus negocios que podían sostener económicamente la carrera, sucumbieron ante el receso obligado.

Estos tres sucesos fueron definitivos para pensar en el retiro, sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y Orel se reinventó con mayor fuerza para volver. “Paka Paka” es la llave de ese regreso donde los sonidos de Israel se fusionan con el urbano para dar cuenta de una canción graciosa cuyo título traduce “charlatán”.

La fusión que nombra es la base para muchos proyectos musicales que se avecinan, afirma que viene su historia reflejada en las letras, desde los momentos difíciles hasta los felices, las fortalezas y los bajos y altos de ánimo.

Siendo honesta y haciendo acopio de la realidad, se atreve a decir que es pionera en este proceso, nadie antes se atrevió a lograr estas mezclas, todo lo que suena allí es tan suyo como las ganas de cantar y que encuentra apoyo en sus productores, como su gran amigo Dj Gangsta. De otra parte, el empresario Gustavo Rincón la motivó a buscar en su tierra lo que sería su verdadera identidad musical.

Israel consume reggaetón y Orel, con un argot muy latino afirma que la llena de orgullo, siente el apoyo y al partir de México, donde residió un tiempo, Colombia se volvió parte fundamental de ese proceso que hoy la tiene en un lugar de privilegio para la música urbana.

Síguela en @orelelhadad