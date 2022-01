Desde que el pasado 5 de enero se estrenó el remake de ‘Rebelde’ en Netflix, no ha dejado de ser tendencia, por lo que la plataforma ya confirmó su segunda temporada. (Mira el primer adelanto del remake de ‘Rebelde’)

Precisamente, en un evento digital, los protagonistas de esta nueva serie, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro, respondieron los comentarios más impactantes de las redes sociales sin reservas.

El elenco destacó que la familia “Rebelde” crecerá con la inclusión de nuevas caras a la historia, empezando con la del cantante mexicano Saak.

Uno de los que más fue criticado por sus declaraciones en contra de la serie fue Sergio Mayer, quien da vida a Esteban en la ficción, y es hijo del diputado federal Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori, recordada por su papel de “Rubí”.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, declaró el joven.

Agregó que solo actuó porque necesitaba dinero para cumplir con su faceta de papá. “Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas [...] que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”.