“Nunca traté de opacar a nadie”: Luismi Yanes tras salida de Charanga Joven

Luis Miguel Yanes Calvo, mejor conocido como Luismi Yanes, se siente positivo. El cantante, percusionista y fundador de la reconocida orquesta ‘Charanga Joven’ emprende a partir de hoy una nueva aventura musical como solista. Lea: Luismi Yanes sale de Charanga Joven: “Recibí la noticia por una llamada”

El músico de 31 años, que soñó una vez con formar una orquesta musical de transcendencia y proyección internacional, asegura que cumplió este sueño y que ahora representará a Cartagena de Indias haciendo buena música con “humildad, disciplina y carácter”.

En diálogo con El Universal, Luismi Yanes habló de su salida de ‘Charanga Joven’ y de los proyectos que se vienen para su carrera como solista.

El sábado 15 de julio anunciaste tu salida de ‘Charanga Joven’, a raíz de una llamada telefónica que recibiste. ¿Cómo fue ese momento?

La noticia de mi salida me tomó por sorpresa. Fue un balde de agua fría, muchos sentimientos encontrados. A mí me había tocado salir del país por una calamidad personal y cuando regreso me encuentro con esa decisión que tomaron en consenso los socios y músicos de la agrupación.

En un comunicado a la opinión pública, la agrupación dejó claro que tus objetivos no están alineados con los objetivos comunes del proyecto. ¿Qué opinas al respecto?

Fui yo quien inició el proyecto, soy el fundador de ‘Charanga Joven’. Desde el primer momento estuve 100 de 100 con el proyecto y también en los cuatro años de los que hice parte. Mi exclusividad era únicamente Charanga. ¿Que mis objetivos no estaban alineados con el proyecto? Eso es una gran mentira. Lea: Así se formó la orquesta Charanga Joven