Nuevo miembro en la familia de Tatán Mejía y Maleja Restrepo

Las vacaciones navideñas de la querida pareja de presentadores, Tatán Mejía y Maleja Restrepo, ha sido encantador con la llegada de un pequeño cachorro a la familia. La emoción y ternura desatada por las tiernas fotos compartidas en las redes sociales han llevado a un inesperado debate dentro del clan Mejía Restrepo: ¿cómo deberían llamar al nuevo miembro de cuatro patitas? Lea: ¿Mamá irresponsable? La hija de Maleja Restrepo posó con un vaso de cerveza

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Maleja Restrepo presentó al irresistible cachorro, convirtiéndolo en el foco de la atención de sus seguidores. Las imágenes capturan momentos familiares en los que el pequeño can, de pelaje café y manchado, ha conquistado el corazón de Maleja, Tatán y sus dos hijas, Guadalupe y Macarena. Sin embargo, la incertidumbre reina en la familia, ya que se ha generado un debate sobre el nombre perfecto para el nuevo compañero peludo.

El divertido dilema se despliega en un carrete fotográfico donde Maleja posa junto al encantador cachorro. En las imágenes, Macarena sostiene al pequeño can cerca de su rostro, expresando su deseo de que se llame “Mila”. No obstante, la familia no ha llegado a un consenso, y es aquí donde solicitan la ayuda de sus más de 4.5 millones de seguidores en Instagram. Lea: ‘Maleja’ Restrepo confesó que se le torció la cara por estrés