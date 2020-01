Nuevo agarrón de Lina Tejeiro con presentador de ‘La Red’

Desde el pasado 12 de enero vemos que Lina Tejeiro no se lleva muy bien con los presentadores de La Red, de Caracol, pues tal parece que a la actriz no le han gustado los comentarios que el programa ha hecho de ella, en especial sobre su supuesta reconciliación con Andy Rivera.

La actriz de ‘La ley del corazón’ siguió expresando su molestia, afirmando que Giraldo “no solo la critica sino que también inventa episodios de su vida”.

“Siempre que habla de mí me destruye, me critica y dice cosas súper fuertes como por ejemplo cuando insinuó que yo he estado con hombres por dinero”, contó.

Lo más reciente fueron las declaraciones que dio Giraldo en el programa, dando a entender que Lina era una interesada, por lo que ella no se quedó callada y se defendió.

“¡Mi amor! Yo trabajo desde que tengo 11 años y créeme que no he tenido que estar con ningún hombre por dinero. Yo solita me he dado mis cosas hasta el sol de hoy”, comentó Lina.

Cabe recordar que en una pasada ocasión, Tejeiro se despachó contra el programa por afirmar su reconciliación con Andy, a través de un fuerte mensaje en su Instagram.

“No crean en programas de TV donde la presentadora tiene más testosterona que sus 4 compañeros”, fueron las palabras de Tejeiro. Sin embargo, recientemente los mismos presentadores bromearon con el tema.

Mary Méndez estaba con gripa y Carlos Vargas aprovechó para decirle en tono de burla: “Dime, agripada” y ella respondió: “Yo no estoy agripada, recuerda que yo tengo la testosterona bien puesta”, haciendo alusión a lo que había dicho Lina hace varios días. ¿Hasta dónde llegará la pelea?