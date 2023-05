Novio de Alina Lozano, 30 años menor, le propone matrimonio en TV

Frente a esto, Jim Velázquez afirmó que “Llevamos un año, un mes y una semana, más o menos”, y ella recordó una anécdota que había contado hacía unos minutos: “no, eso no. No les digo que intentamos vivir en Medellín y casi nos matamos con comida”. Le puede interesar: Amparo Grisales enciende las redes luego de presumir su cuerpo a los 66 años

“Creo que no va a ser una relación corta, pero llegar a eso, no sé. Él quiere y siempre lo ha dicho, porque es muy romántico e idealista. No está aterrizado en la realidad. Pero llegar a esas alturas, no me imagino de blanco a estas alturas de mi vida”, anotó la actriz.

Asimismo, la actriz puntualizó que: “eso lo soñé a la edad de Jim, lo único que recibí fue traición, desilusiones, dolor. Considero que es la primera vez que, con esta distancia generacional, me siento totalmente feliz”. Ante lo que ella dijo, los conductores de ‘Bravíssimo’ la impulsaron para que se dieran la oportunidad.