El actor estuvo durante varios días en la capital del Mangdalena y fue en compañía de un grupo de amigos a un restaurante ubicado en ‘Playa Blanca’. “Santa Marta es una ciudad maravillosa. Es uno de los lugares más bellos de Colombia pero los que venimos de afuera nos están dando duro por la cabeza, en serio. Por ejemplo ayer me comí un pescado un lebranche, ese pescado normalmente puede encontrarse normalmente a 8 mil pesos o a 15 mil en tiendas. ¿Saben cuánto me clavaron a mi en Playa Blanca? 90 mil pesos y como estaba con Lorena fueron 180 mil pesos. No, hermano, un mensaje para la Secretaría de Turismo, nos están dando muy duro por la cabeza y es algo que ustedes pueden controlar. 180 mil por un par de lebranches”, dijo.

Después de sus declaraciones, todo indica que la administradora del lugar salió a desmentir su versión, por lo que el famoso artista decidió dar nuevamente una versión de lo que pasó. “Primero que todo quiero decirles que hacer este video es bastante harto e incómodo porque toca, una persona me llamó mentiroso y esa persona es Andrea Carolina Franco, administradora del restaurante en Playa Blanca. Ella dice que los valores que yo di son errados, que son una mentira y yo les voy a aclarar cómo fue la situación. Llegué a este lugar con un grupo de amigos, éramos 8 y nos cobraron el lebranche a 80 mil pesos, ahí sí me descaché yo diciendo que habían sido 90 mil. La sierra a 70 mil, sudada a 75, el pargo 65 mil, todos así de pequeñitos. Cuando llegó la cuenta, nos dio una suma de 800 mil pesos, nos pareció exagerado y volvimos a hacer la cuenta, nos dio 804 mil, se habían equivocado”, afirmó.

Solórzano afirmó que le pidió a mesera hablar con la administradora pero solo le dieron excusas. “Igual nos parecía costoso, empezamos a discutir, hablamos con el señor que nos había llevado, le pedíamos a la mesera hablar con la administradora o la dueña, “no que no se puede, que está ocupada”. ‘No, que ya les rebajó’ y nos entregó otra cuenta que daba 579 mil pesos. Seguía siendo costoso pero la pagamos”, comentó.

El tema no quedó allí y tras los argumentos refutados por la administradora, El Flaco dijo: “Esa factura que usted mostró, no es. Yo no sé si la hizo la mesera o usted la hizo pero eso no corresponde al pedido de nosotros. Lo que estoy diciendo fue lo que ocurrió. No estoy diciendo esto para atacar a la gente de Santa Marta, no porque a mí me encanta ese sitio, sus alrededores, Tayrona y sus montañas. Hay que ser honestos, los restaurantes deben tener sus precios”.