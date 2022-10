Nórida Rodríguez comparte desgarrador mensaje para ‘Toto’ Vega

Hace un mes el mundo del entretenimiento se detuvo por la inesperada muerte de Ariosto Vega, mejor conocido como “Toto” Vega, quien falleció de una falla cardíaca minutos después de dar un discurso en su Festival de Cine Verde de Barichara (Santander), que lideraba junto a su esposa, Nórida Rodríguez. (Video: así fueron los últimos minutos de vida de “Toto” Vega)

Pasan los días y sus amigos, familiares y colegas lo siguen recordando, en especial la actriz Nórida, quien no ha dejado de extrañarlo ni un solo día de su vida.

Precisamente, hoy, 26 de octubre, la reconocida actriz aprovechó sus redes para compartir unas emotivas palabras dedicadas a su amor eterno, a quien perdió hace 30 días. (Médicos de “Toto” Vega revelaron detalles de sus últimos momentos con vida)

“Amor mío, hoy se cumplen 30 días sin ti. Treinta días sin tu beso al despertar y sin tu abrazo al dormir, sin tu sonrisa, sin tu alegría, sin tu voz diciendo te amo y sin el par de girasoles que habitaban tus ojos. Me resulta absurdo pensar que salimos juntos de nuestra casa y tuve que regresar sin ti, apenas con una maleta llena de tu ropa, que no he sido capaz de deshacer y junto a la que nuestro gato maúlla a diario, haciéndole eco a mi llanto”, empezó su mensaje Nórida.

Agregó que: “Todo grita tu ausencia y ni aún el amor de los que tú y yo amamos puede llenar el vacío de ti, ni mitigar este dolor, porque nada ha dolido más que estar viva sin ti y que haber perdido mi hogar, que eras tú. Te amo”.