Norah Jones presenta “Visions”, su nuevo álbum

El álbum es un vibrante y alegre conjunto de 12 canciones que son el yang y el yin de lo que fue Pick Me Up Off The Floor, el último trabajo de Jones con nuevas canciones originales que se publicó a principios del pandémico 2020 y que presagiaba muchas de las emociones oscuras de ese período.

“Cuando escuché por primera vez las canciones del nuevo álbum de Norah, ‘Visions’, era evidente que había capeado el temporal y había emergido con una perspectiva iluminada”, dice el presidente de Blue Note, Don Was. “Canta sobre estar despierta, querer bailar, sentirse libre por fin, estar en camino de hacer lo correcto y aceptar lo que la vida le trae. Está viendo la luz al final de un túnel que la había engullido cuatro años antes y está ofreciendo guía, consuelo y alegría a otros que puedan encontrarse en una encrucijada similar”, agrega. (Lea aquí: Lola Indigo se une a Manuel Turizo para hacerse “1000 cosas”)

“La razón por la que llamé al álbum ‘Visions’ es porque muchas de las ideas surgieron en mitad de la noche o en ese momento justo antes de dormir. Hicimos la mayoría de las canciones de la misma manera en la que yo estaba al piano o a la guitarra y León tocaba la batería y simplemente improvisábamos cosas. Me gusta la crudeza entre León y yo, la forma en que suena a garaje pero también a soul, porque es de donde él viene, pero tampoco demasiado perfeccionado

Michels tocó el saxofón en Sharon Jones & The Dap-Kings y ha actuado con Lee Fields & The Expressions, la banda de Dan Auerbach The Arcs, Menahan Street Band y su propio proyecto El Michels Affair. Michels y Jones colaboraron por primera vez en el single “Can You Believe” y más tarde trabajaron juntos en el álbum navideño de 2021 de Jones, I Dream of Christmas. Visions también cuenta con la colaboración del trompetista Dave Guy, el bajista Jesse Murphy y los baterías Brian Blade y Homer Steinweiss.

‘Visions’ ya está disponible en formatos como el vinilo naranja exclusivo de tiendas de discos independientes con una portada alternativa, el vinilo verde azulado exclusivo de Barnes & Noble, así como un CD exclusivo de Target con el tema extra “Until My Heart is Found” y un póster.