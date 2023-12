“No vale la pena”: J Balvin dijo por qué no le respondió a Residente

El reconocido artista antioqueño J Balvin, reconocido por dar su opinión en diversas situaciones, compartió por primera vez las razones detrás de su decisión de no responder a críticas de Residente y otros artistas.

En un video grabado mientras se desplazaba en un vehículo y compartido en sus redes sociales, el reguetonero expresó su agradecimiento a aquellos seguidores que se mantuvieron a su lado durante momentos difíciles. En un tono tranquilo, J Balvin explicó por qué optó por no responder a ciertas críticas. Lea aquí: ¿Residente tuvo la culpa? La razón de la ausencia de J Balvín en las redes

“Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, porque no vale la pena responder a eso. Toca dar un ejemplo. En valores, la ética está por encima del negocio”, afirmó el artista.

J Balvin enfatizó que prefiere centrarse en otros aspectos y hacer caso omiso de las polémicas: “Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí. Y no hay necesidad de compararme con ningún artista, con el que esté pegado. Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo ‘bailao’”, añadió. Lea aquí: Residente y J Balvin estarán juntos en el Festival Pic-Nic de Centroamérica