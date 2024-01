“No tengo un mal corazón”: ‘Tarzán’ apareció llorando en un video

Sin embargo a ‘Tarzán’ según lo dicho no le ha sido fácil lidiar con la situación: “Como todos ustedes, soy un ser humano y pues obvio me duelen las críticas, me duele lo que digan los demás, me hiere. Como todo ser humano, tengo un corazón, un alma, un espíritu”, compartió ‘Tarzán’ en un video publicado en Instagram. Aseguró que en este caso no cometió ninguna maldad y actuó únicamente como un favor hacia su amigo.

“Por eso me duele cuando escriben este tipo de cosas, porque sí, es feo. En fin, amigos, yo no tengo un mal corazón, yo puedo decir que siempre he tratado de hacer lo bueno, no me meto con nadie, actué de buena fe, les juro que si yo hubiese sabido, no iba a ensuciarme por una miseria“, añadió entre lágrimas. Lea aquí: ¿Quién es Tarzán? Exparticipante del Desafío vinculado a millonaria estafa

Finalmente, el exconcursante aconsejó a sus seguidores que sean cautelosos y desconfíen de aquellos que dicen ser amigos, subrayando la importancia de cuidar de cerca a quienes los rodean para evitar posibles daños en sus vidas.