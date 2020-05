“No tengo problemas con el alcohol”: Ana Del Castillo sobre polémico video

A raíz de un video que se hizo viral en redes sociales, Ana Del Castillo sigue dando de qué hablar al correrse el rumor de que la interprete de vallenato tiene problemas con el alcohol.

En aquella grabación durante un live, se le ve a Ana bailando y “prendida” al consumir una botella de licor, mientras le responde a sus internautas preguntas bastante subidas de tono.

Por esta razón el programa La Red decidió contactar a la artista quien dijo que “yo no tengo problemas con el alcohol. Me da ansiedad, tengo ansiedad, pues no de consumir alcohol, sino de salir”, refiriéndose a esta cuarentena que al parecer no le ha sido fácil asumir.

Durante su declaración también advirtió que no siempre hace lo mismo en todas sus grabaciones, pues aquel día de la entrevista haría un ‘live’ jugando Play Station.

Durante la entrevista la cantante aprovechó para enviarle un mensaje a sus detractores: “Ahora en cuarentena, reflexionen, no le echen lengua a la gente, pónganse a compartir con su familia”.

Además, aseguró que evitará hacer en vivos mientras esté consumiendo alcohol.