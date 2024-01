“No soy la más linda”: Kelly Reales sobre su candidatura a Miss Universe

En un video Kelly Reales, tras anunciar su precandidatura al Miss Universe Colombia 2024, se pronunció sobre las críticas y los malos comentarios que ha recibido por parte de algunos internautas, quienes cuestionan su decisión de participar de un certamen de belleza. La influencer hizo un llamado a actuar en contra el bullying y el ciberbullying que reciben muchas personas a través de las redes sociales.

“Yo no soy la más linda, no tengo el cuerpo perfecto y tal vez no sea la más inteligente, pero ¿saben que si tengo? Convicción, determinación y personalidad”, dijo la cartagenera sin ocultar su disgusto frente a los mensajes que ha recibido en los últimos días. Lea aquí: Kelly Reales, influencer cartagenera, precandidata a Miss Universe Colombia