No se quedó callado: imitador de Celia Cruz se quejó ante Amparo Grisales

“Me siento un poquito triste porque siento que no hay manera de complacer a Amparo. Yo he dejado el alma en cada ‘show’ que doy, he tratado de ser lo más versátil posible en cuanto a los ‘looks, sin embargo, no la entiendo”, dijo.

Sin embargo, eso no fue todo lo que expresó, continuó cuestionando el trato que recibió de la jueza. “Quizás ella no está al tanto de lo que nosotros, como participantes, hemos tenido que superar para llegar hasta aquí. Tal vez desconoce si tengo o no más pelucas, si cuento o no con los recursos necesarios”, añadió. Lea aquí: Y se cumplió, Karol G tendrá dos conciertos en Colombia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Amparo Grisales se dirige a un participante con comentarios negativos, la última ocasión lo hizo con Rosalía a quien le hizo una sugerencia que fue ampliamente criticada en redes sociales: “Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”, dijo.