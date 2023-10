No se le dieron las cosas: los contratos inconclusos del Príncipe Harry

El primero de ellos en fracasar, fue el podcast Archetypes’. Después de lanzar varios episodios, no fue posible darle continuidad. Este tenía por objetivo investigar, diseccionar y subvertir las etiquetas que limitan el progreso de las mujeres. El programa de entrevistas contó con la presencia de figuras reconocidas como Mariah Carey y Serena Williams, sin embargo este no consiguió la audiencia esperada. Por lo que el millonario acuerdo con la marca, en cabeza de Meghan Markle y en colaboración con su esposo, el príncipe Harry, se pausó.

Muchos de esos proyectos con plataformas como Netflix o Spotify empezaron funcionando muy bien, pero con el tiempo las temáticas dejaron de ser de interés, algunas ideas empezaron a quedarse en el aire y eso hizo que los contratos que habían cerrado fueran disueltos, dejando a la pareja en el limbo, ya que el sueño del príncipe Harry es ese, crear contenido de interés global, pero no lo ha logrado hasta el momento.

Aunque algunos medios como ‘US Weekly’, han dicho que Markle también estaría interesada en iniciar algunos proyectos de retribución y filantropía, pero que aún no se deciden, especialmente por la lluvia de fracasos que han tenido en el último año.

Después vino 'Pearl', una seria animada que se centraría en destacar a mujeres influyentes en la historia, pero pocos meses después de que Netflix aprobada la idea y el proyecto, esta fue puesto en pausa, mientras la plataforma reformula y realiza la curaduría de su sección animada, dados los altos costos que está teniendo para la industria generar contenido en ese formato.

Luego la pareja quiso explorar el tema de salud mental, aprovechando su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Por lo que crearon la serie The Me You Can’t See’ para Apple TV+, que contó con testimonios de Oprah, Harry y otras figuras conocidas como Lady Gaga, Glenn Close y Zak Williams, el hijo del fallecido actor Robin Williams.

La producción también buscaba darle protagonismo a quienes estaban tras bambalinas en el mundo del espectáculo, como el caso del ganador del Oscar, Asif Kapadia y la documentalista Dawn Porter retratando esos testimonios con mucha sensibilidad. Aunque se trató de la producción más sólida que Harry se puso al hombro, sus revelaciones (muchas de ellas ya conocidas) no hicieron más que opacar otros relatos.