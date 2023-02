“No se justifica el asesinato”, Daniela Salazar habló de Valentina Trespalacios

Esto fue revelado por uno de los testigos entrevistados durante la investigación, quien dice ser la mejor amiga de la víctima: “La relación con Santiago Luna empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”.

“No me parece justo que después de la muerte tan macabra de Valentina Trespalacios tengan que exponer su vida privada, ¿a son de qué? ¿Tienen que exponerse sus chats, lo que hacía y lo que no hacía?”, dijo la también modelo. Siga leyendo: Valentina Trespalacios: la crítica del actor Fernando Solórzano a los abogados

Y añadió: “¡Dios mío, la mataron! ¿Qué nos importa a nosotros mortales en esta tierra conocer lo que hacía y lo que no hacía? Acaso alguna de esas conductas va a justificar que la hayan matado de esa forma. (...) Eso me parece horrible y estoy indignada, de verdad, me duele el alma”.