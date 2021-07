Según Katherin, quien se dedica al negocio de la belleza, la indiferencia no es solo de la intérprete de ‘Bichota’, pues según compartió a través de sus historias en Instagram si padre Guillermo también ha optado por cortar cualquier vínculo con ella.

En la dinámica de la red social que consistía en compartir una foto o video, a la estilista le pidieron que publicara una foto del chat con ‘Papá G’. Atendiendo a la petición de su seguidor, la paisa lo hizo y dejó en evidencia que Guillermo aparentemente no se comunica con ella desde hace dos años. A la imagen, Katherin agregó el mensaje: “Nunca me marcó. Después me bloqueó de todo sin ninguna explicación. Ya han pasado más de dos años pero acá sigo esperándolo. Te amo papito”.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchos reclamando la actitud de Guillermo, mientras que otros le dijeron a la mujer que los problemas familiares no debían ventilarse de esa forma.

