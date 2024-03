“No sabía cómo decírselo”: Nataly Umaña dice que quería terminar con Melfi

Aunque no mencionó directamente a Nataly Umaña, su mensaje tuvo un impacto significativo en Melfi, quien decidió alejarse un poco de la actriz. “Se reservó de ser cariñosa porque está muy molesta conmigo y quería que yo entendiera el mensaje que me estaba dando”, comentó Melfi.

Tras la decisión de Melfi, Umaña también reveló sus sentimientos, confesando que no deseaba continuar la relación pero no sabía cómo abordar el tema sin lastimar al joven cantante. “Que haya llegado la mamá ayer fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era lo más necesario. Yo se lo decía a él, pero no quería hacerlo sentir mal”, le dijo a sus compañeras durante una conversación en el baño. Lea aquí: Video: Mamá de Miguel Melfi visitó La casa de los famosos; ignoró a Nataly

“Cualquier cosa que necesites, aquí estamos”, le dijo Diana Ángel quien le expresó solidaridad a la actriz y se ofreció a estar para ella en el momento en que lo necesitara.