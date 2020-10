Precisamente, este viernes la influencer se dirigió a sus redes para compartir una foto donde aparece desnuda, aún con drenaje, mostrando cómo va su cola.

“Les cuento que han sido dos meses muy duros la verdad, pero poco a poco voy saliendo de esto. Quiero agradecerle al doctor @doctorcarlosramos por cuidar la estética de mi glúteo”, dijo en su publicación.

Como era de esperarse, la también cantante recibió cientos de halagos de sus seguidores.

Cabe mencionar que hace poco la influencer compartió un video en el que dijo que estaba molesta porque Daniella Álvarez canceló la entrevista que tenía con ella, justificando que no podía cumplir por motivos médicos, sin embargo, la exreina sí iba a estar en las demás entrevistas programadas.

Ante eso, Yina no se quedó callada y expresó: “Ella no me conoce, tal vez se está dejando llevar por lo que la gente dice y piensa [...] también te digo una cosa Daniella, no me puedes juzgar si no me conoces, estarías actuando mal”.

Aquí el video difundido por varios portales.