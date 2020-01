‘No puedo’, la canción con la que Rashid le rinde homenaje al amor de padre e hijo

El artista samario Rashid pasa por un momento lleno de felicidad, expectativas y sueños. Por estos días recorre la Región Caribe y se prepara para viajar al interior del país con su nueva propuesta que lo llena de orgullo y le hace vibrar el alma.

El año pasado vimos al joven, de 32 años, interpretando vallenatos. Tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con su colega y paisano Carlos Vives y eso le hizo adquirir gran experiencia. Este 2020 decidió incursionar en la balada pop. “He cantado varios géneros, pero el pop siempre estuvo en mi mente como algo que debía hacer. Tomé la decisión y este año vamos con toda con la música romántica que necesitan todas las almas”, contó en su visita a Cartagena, hace pocos días.

En promoción

El pasado viernes lanzó ‘No puedo’, la canción con que le da la bienvenida a esta nueva apuesta y los resultados lo tienen sorprendido. “Yo no pensé que me iba a ir también con esta propuesta, era una intriga que tenía. La respuesta es que a la gente le gustó esta faceta y ya me están pidiendo más canciones”, apuntó.