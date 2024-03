¿No puede viajar? Podrá disfrutar el Estéreo Picnic por streaming

El portal web del canal, canalcapital.gov.co, su página de YouTube y su sitio de Facebook emitirán en total 32 horas del evento, que contará con la presencia de bandas como 30 Seconds To Mars o Blink 182, y artistas como Feid o Sam Smith.

El Canal Capital, un canal de televisión pública de Bogotá, transmitirá en vivo los cuatro días del Festival Estéreo Picnic de este año, así que quienes no puedan asistir presencialmente no se perderán de las emociones.

En la nómina de artistas, brillan estrellas como Kings of Leon, Nicki Nicole, Arcade Fire, The Offspring, The Blaze o la orquesta colombiana Fruko y sus Tesos. Lea aquí: Venesti: el artista colombiano presenta “No es normal” y prende la fiesta

Cada trayecto comenzará su servicio a las once de la noche y terminará a las cuatro de la mañana, saliendo de la carrera 60, entre el Simón Bolívar y la biblioteca Virgilio Barco, y llegando hasta Unicentro, el centro comercial Multiplaza y la estación Las Aguas.