“No pensé que me fueran a cortar tanto”: Daniella Álvarez

“Ha sido la cirugía que menos me ha dolido incluso en el corazón. Tantas eran las ganas de salir que yo decía: ‘Dios mío, estos son tus designios, esto lo voy a aceptar’. La cirugía solo duró hora y media. Cuando salí, salí directo a ver a mi familia. A la cuenta de 3 vamos a quitar la sábana para que todos viéramos al tiempo mi pie. Me quitan la sábana y veo mi pierna y fue como ok, no pensé que iban a cortar tan arriba. No se pudo salvar mi rodilla porque la infección había subido a tal punto que no se pudo salvar”, esta hace parte de una serie de palabras que entregó a través de una transmisión en vivo la bella ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez, que como contó en el live, ya tebía 18 días de haberse amputado el pie, por lo que se sintió lista para contarle al mundo cómo fueron aquellos días difíciles y en qué punto va su recuperación pues su otro pie, el derecho, aún sigue sin poder moverse. “Ha sido muy difícil porque no puedo caminar porque aparte mi otro pie quedó sin nada de sensibilización, no se mueve. Estoy en un proceso de recuperación”, comentó. (Lea aquí: Daniella Álvarez arrasa con su primer video bailando después de la cirugía)

Con muchas esperanzas

Lo que más impresionó a las más de 12 mil personas que se conectaron al live de Daniella fue la madurez y la fortaleza con la que contó cómo aún sufre de muchos dolores, aunque permanece optimista y con muchas expectativas de lo que viene para su vida. “Estoy super optimista con mi situación, sé que voy a volver a caminar, a bailar. Creo que la mejor manera de saber que las cosas van a suceder, es cuando uno le pone el ánimo. “Hay momentos donde me siento mal porque estoy tratando de acomodarme a los nuevos medicamentos que ya no son intravenosos sino pastillas. Ha sido muy duro, he afrontado los dolores que no se imaginan, he pasado por situaciones muy duras pero ya estoy en casa y trataré de olvidar eso que viví, pensar en mí y en mi ahora”, expresó.