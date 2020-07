¡No pasó a mayores! Ex Señorita Colombia sufre accidente en bicicleta

Durante el aislamiento preventivo, muchos colombianos le han apostado a dedicarle tiempo a la actividad física para desconectarse de la difícil situación que vive el mundo. La ex Señorita Colombia, Gabriela Tafur Náder es una de las tantas personas que no descuidan el ejercicio y por el contrario, decidió probarse manejando bicicleta, lo que hace pocos días le pasó factura fracturándose uno de sus codos.

De inmediato la bella mujer reveló que ocupó una de sus manos por tomar agua, lo que hizo que la maniobra que pretendía hacer, no resultara muy favorable. “Con la derecha estaba tomando agua, me elevé un poquito y apareció un hueco en el piso, como tenía la derecha ocupada, frené con la izquierda que corresponde al freno delantero. Salí volando y me raspé varias partes del cuerpo, y me fracturé el codo izquierdo”, agregó Gabriela, que dio un parte de tranquilidad a sus seguidores por que fue “una fractura, leve y sencilla, así que no se preocupen”.