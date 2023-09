“No me permiten expresarme” Yina Calderon abandonó programa de Flavia en RCN

“Requiero que colaboren conmigo para que ella no vuelva a experimentar esto. Para mí es bastante difícil manejar esa situación de que siente una presencia en la noche, tengo que soportar todo. Lo que más me aterra es que ella, creyendo que está en un sueño, se lance desde el balcón”, expresó la hermana de la también emprendedora de líneas de fajas.

El show televisivo dirigido por la reconocida sexóloga brasileña continúa siendo el centro de controversias y este miércoles 13 de septiembre no fue la excepción, ya que la invitada estelar fue Yina Calderón, quien acabó siendo el foco de un acalorado enfrentamiento.

¿Por qué Yina Calderón abandonó ‘Hablando Claro’?

En el plató se encontraban los expertos que asisten a Flavia Dos Santos para resolver las problemáticas que se presentan, pero además se invitó a un clérigo para intentar elucidar lo que podría estar afectando a la DJ. No obstante, las explicaciones del religioso no persuadieron del todo a la también empresaria, y no tardó en manifestarlo.

“Creí que aquí habría un psicólogo que me asistiría [...]. Los sacerdotes no son de mi agrado, percibo a Dios desde mi perspectiva. Considero que este asunto es más de índole psicológica”, declaró inicialmente. Lea: Video: Yina Calderón intentó besar a un hombre y la rechazaron

A pesar de esto, el sacerdote prosiguió intentando exponer su punto de vista, pero Calderón lo tomó con ligereza. Esto desagradó al clérigo, quien respondió de inmediato.

—Estoy expresando una idea general y merezco respeto— solicitó el padre.

—Disculpe, pero en ningún momento le he faltado al respeto— replicó la DJ.

—Me está interrumpiendo— señaló el religioso.

En ese instante, la ‘influencer’ mostró su disgusto y optó por abandonar el estudio de grabación, a pesar de las suplicas de su hermana para que permaneciera.

“No, me retiro porque no me permiten expresarme... esto es demasiado”, afirmó la DJ mientras se desprendía del micrófono que llevaba puesto.

Las cámaras la capturaron fuera del plató y allí le indagaron sobre lo sucedido, a lo que ella contestó sin reticencias. Lea: ¡Por fin! Hoy se estrena la segunda temporada de Pasión de Gavilanes

“Nada, amigo, se exceden ahí dentro. Horrible, yo vine a discutir un tema y ese señor sacerdote parece desorientado, mi hermana con esa lloriqueadera. Muchas gracias al canal, realmente todo es muy agradable, pero ese padre es insoportable. Creo que son descorteses. Mi situación es común y ellos hablando de exorcismos”, expresó visiblemente irritada.