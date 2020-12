Expresan su descontento

“Milagro=tramoya”; “Nadie te quiere”; “Miss Corrupción”; “El marido le pagó la corona”, son algunas de las frases que inundan las redes sociales de Laura Olascuaga y Miss Universe Colombia cuando la bolivarense se alzó con el título de la franquicia, que manda a la representante del país al próximo certamen de Miss Universo”, son las palabras iniciales en un documento entregado por los organizadores de Miss Universo Colombia, en cabeza de su presidenta Natalie Ackermann.

Aunque para ellos es normal el descontento entre muchos, creen oportuno sentar precedentes. ““Laura es la primera reina de una nueva organización y ya de por si eso ya le trajo a su elección algo de polémica que ella no pidió, por otra parte venía de ser virreina de la organización que antes enviaba a nuestras reinas a Miss Universo y eso le sumó a la controversia, pero lo que realmente me indigna es que como sociedad ignoremos o peor aún, normalicemos el acoso cibernético con amenazas, ataques, menosprecio a su belleza o inteligencia, injurias, calumnias que aunque sepamos que todo es una mentira, las cabezas de personas que reciben 10, 100 o 1000 insultos al día por mas maduras o racionales que sean, se afectan. No voy justificar ni ser participe de ignorar este tipo de situaciones que en muchos casos llevan a la depresión y hasta la muerte. Como miembro de una sociedad y de una organización que lucha por la unidad, la comprensión y sobre todo el respeto, rechazo cualquier tipo de ataque no solo a nuestras reinas sino a cualquier persona que sea objeto de la impunidad al no existir una normativa específica sobre los que se escudan en el anonimato de una red social para menoscabar la integridad emocional de alguien”, comentó Ackermann, que hace unos años también fue reina.

En el mismo documento se asegura que Miss Universo Colombia llegará hasta las últimas instancias para detener esta situación de la que han sido víctimas otras reinas como Paulina Vega Dieppa, Laura Barjum, Andrea Tovar, Ariadna Gutiérrez, entre otras.