¡No les ha tocado fácil! La historia de vida de algunos artistas locales

La noticia del cantante de salsa, Raymond Céspedes, vendiendo pizzas en temporada de cuarentena movió fibras en toda la ciudad (Lea aquí: Críticas a cantante cartagenero por vender pizzas en cuarentena ). Después de que conociéramos de parte del mismo artista que con este nuevo emprendimiento ha tenido que enfrentarse a críticas que señalaban que ‘por ser artista, no debía dedicarse a vender pizzas’ y que para él “ningún trabajo es deshonra”, muchos de sus colegas se solidarizaron con él a tal punto que no dudaron en contarle a todos sus seguidores, sus historias de vida antes de llegar a cumplir su sueño de ser músicos. La realidad para muchos, era tan dura que tuvieron que acudir a prácticas que no los llenan de orgullo.

Famoso por canciones como ‘Morena’, ‘Como tú no hay dos’, aprovechó la noticia de Raymond para contarle a sus fans, que mientras su carrera se consolidaba en la champeta, él se dedicaba al mototaxismo. “Recuerdo que pa’l año 2013 y 2014 yo estaba sonando duro con la canción ‘Para mi fanaticada’ y era mototaxista todavía, y también trabajaba con Mr Black haciéndole coros. El trabajo no es deshonra y menos si es legal”, aseguró el artista en sus redes sociales, quien después de años, logró cumplir su sueño de que su melodiosa voz fuera escuchada por muchos y vivir de ello.

Luister, La Voz

El testimonio de uno de los artistas de la nueva generación de la champeta más cotizados del momento, fue mucho más fuerte pues el intérprete de ‘6 a. m.’ confesó a sus más de 120 mil seguidores, que tuvo en algún momomento de su vida, adueñarse de lo que no era suyo. “La gente cree que el único estómago para alimentar es el de uno. No saben las necesidades de muchas familias. Ningún trabajo es deshonra. A mí no me da pena decirlo, mucho antes me tocó hasta robar y preferiría vender algo antes de robar nuevamente”, manifestó el joven, que encontró el sentido de su vida en la música lográndose destacar.