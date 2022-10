¿No la supera? Andy Rivera le habría dedicado canción a Lina Tejeiro

dijo Andy Rivera.

Los presentes en el concierto no tardaron en difundir las palabras de Andy en las redes sociales, despertando todo tipo de reacciones y comentarios a respecto, incluso, algunos usuarios aseguraron que el artistas “está dolido de verla feliz”.

Y continuó: “Esos acordes me hacen pensar en alguien que es de por aquí, del Meta. Ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder esa materia, nos hizo falta y de adultos tenemos que sufrir el doble cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, de un amor”, puntualizó e inmediatamente comenzó a cantar ‘Te perdí’.

“Él le dio muchas vueltas y ella no podía esperarlo toda la vida”, “Típico, dice que te extraña cuando te ve feliz sin él”, “Tenía que verla con otro feliz para que le diera la tusa de perderla”, “Eso es puro marketing, seguro lo hace para subir las vistas de sus canciones”, “Ay, ya, debería dejarla en paz, se nota que lo hace por marketing” y “Leo los comentarios que dicen que lo hace por marketing, pero yo le creo, ese man está tragado de Lina”, fueron algunos de los comentarios en las redes. Le puede interesar: Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, reveló por qué no ha vuelto a tener novia

Al parecer, el cantante aún no sana la herida de perder a quien más quería, mientras que Lina disfruta de su nuevo amor con Juan Duque.