¡No gustó! Alejandro Fernández recibe críticas por su cambio de imagen

Fernández no solamente impactó con su cabello, sino también con su atuendo. Llevó un look otoñal con una chaqueta y pantalones de cuero marrón y unos zapatos deportivos blancos de suela alta y diseño futurista.

Fue a través de las redes sociales que el intérprete de éxitos como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti” compartió un carrusel de imágenes en las que se le ve luciendo el cabello mucho más corto en los lados. Pero eso no es todo, también cambió el color gris que llevaba por un tono castaño claro. Lea: Pasional y despechado, así está Alejandro Fernández

Alejandro Fernández es un artista versátil a la hora de vestir y no tiene miedo a los cambios. Este fin de semana lo demostró de nuevo al revelar su nuevo y atrevido corte de cabello.

“Siguiente parada, San Diego. Amor y patria tour 2023 en los Estados Unidos. Ahí los veo en un ratito”, escribió en su cuenta de Instagram para acompañar la publicación en la que los usuarios dejaron sus opiniones tanto positivas como negativas.

Mientras algunos consideraron que se quitó varios años de encima, otros opinaron que no le queda bien y que el uso de piezas de ropa con marcas de lujo a la vista tampoco le favorece. Lea: Video: ¡Una joya! El día en que Celia Cruz cantó en Plaza Sésamo

“Mucha marca... cero elegancia, ¿dónde ha quedado el ídolo?”, “parece una vitrina, con todas las marcas puestas”, “qué pena, este estilo te desluce, se enfoca demasiado en lo externo, en lo frívolo, en la apariencia, tapa la esencia, pero como a ti y a todos los que sólo se fijan en marcas. Eso sí, adoro tu música y con tu look más sencillo mejor”, “Vicente jamás se hubiera vestido de esa manera”, “de ranchero no queda nada. Ya no representa al regional mexicano”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.