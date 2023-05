“No fue ningún pedófilo”: última esposa de Darío Gómez se sincera

May 08 - 09:05

Melissa Martínez mostró su nuevo look con una sugestiva foto en redes

De igual forma, contó que ni ella ni su familia la excluyeron cuando se falleció su papá. “En el sepelio incluso mi mamá permitió que estuviera con nosotros. Nosotros no fuimos egoístas en ningún momento, ni con ella ni con nadie”, dijo. (Le puede interesar: Shakira fue vista junto a Tom Cruise en el Gran Premio de Miami)

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, desveló Catalina.

Esto, de inmediato, provocó que varios usuarios la criticaran en redes, no solo por como inició su historia de amor, sino también por la revelación que hizo la hija del ‘Rey del despecho’.

Vargas comentó que su relación con Darío comenzó cuando ella tenía 16 años y Darío tenía 47 años. También, reveló que ella no fue la culpable de que la relación del artista antioqueño con Olga Lucia Ardila terminara. (Le puede interesar: Las dos reconocidas presentadoras que se enteraron que son familia)

“Primero: a Darío lo respetas, que sea en las condiciones que sea, lo que quieras creer o no es tu problema. Darío me escogió a mí para compartir su vida y eso no te tiene que importar, lo vivimos él y yo, nadie más”, escribió Vargas en su cuenta de Instagram.

Así pues, añadió: “Segundo, ¿ya Catalina les contó que la mamá le fue infiel a Darío con un primo de ella? No, verdad. Y allá ella, es su vida y nadie la juzgó por eso. Y es una verdad que sabemos muchas personas y también debería saber usted que habla tanto”. (Le puede interesar: Yina Calderón se someterá a inseminación artificial para ser madre)

‘Nini’ sigue demostrando que no pretende guardar silencio, así que recientemente, en video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a Daniela Álzate Gómez (conocida en Colombia por la canción que su abuelo le dedicó), volvió a hablar del tema.