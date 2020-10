Con el regreso de Pedro, el escamoso, a las noches de la televisión colombiana también llegaron los comentarios sobre la novela de Caracol Televisión. (Lea aquí: Así le fue a ‘Pedro, el escamoso’ en su regreso a la televisión)

Migue Varoni es uno de los actores que por estos días ha sido muy mencionada en redes sociales por el gran papel que hizo interpretando a Pedro Coral, el balarín del “Pirulino”.

Precisamente, el actor se pronunció en una entrevista para ‘KienyKe’ en el que dijo que el regreso de la novela no lo tenía muy contento, como muchos pensaban, y no por la producción, pues para nadie es un secreto que fu un éxito sino por otro tema.

“Espero que no se entienda mal lo que voy a decir. Yo no estoy contento y feliz de la televisión que está pasando en Colombia. Me encanta que vean Pedro el escamoso, Pasión de Gavilanes, ya que fue una época que marcó historia... pero a mí en lo personal me preocupa que esté parada la producción de ficción en el país, me preocupa enormemente y no me hace feliz”, dijo Varoni.