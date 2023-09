“No es momento de guardar silencio”: Ana Sofía Henao denunció acoso en redes

No es algo nuevo. Desde hace dos años Ana Sofía viene advirtiendo sobre este acosador, que va cambiando de usuario en las redes, “sigue acosándome y con unas películas en su cabeza que sé que es muy peligroso”, comentó Ana Sofía Henao. Entre su familia y su trabajo, vive con la angustia de que dicho acoso pase de los virtual a lo real, “porque es persecución, hostigamiento, son cosas muy fuertes, hostigando a las personas que me rodean, a mí y a mi familia”.

La más famosa de las modelos que en su momento realizaron colecciones de cuadernos disfruta de ese cariño y las bellas frases que suele encontrar cada vez que realiza una publicación, usualmente en torno a sus nuevos proyectos como modelo, empresaria o como escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Pero entre la gran cantidad de dichos mensajes, no falta uno que otro mensaje negativo, a lo cual los famosos suelen estar acostumbrados. Sin embargo, durante los últimos años, esto se ha tornado en un serio caso de acoso cibernético, que ya se encuentra en conocimiento de las autoridades. Lea aquí: Camila Avella: cuando fue rechazada en el Concurso Nacional de Belleza

Y agregó, “No es momento de guardar silencio. A veces las personas creen que porque somos personajes públicos tenemos que aguantar, y no es así, somos seres humanos que también tenemos límites que también podemos decir no. Las redes sociales no son para eso, están hechas para entretenernos, para comunicarnos y usarlas de manera positiva”. Lea aquí: ¡Casada y con una hija! Camila Avella es la nueva Miss Universe Colombia

Decidió denunciarlo frente a las autoridades y darlo a conocer a sus seguidores, de quienes ha recibido mucho apoyo. “No tengo que quedarme callada y lo he denunciado públicamente sin caer en su propio juego de hostigar o violentar. Confío que todo salga muy bien”, dijo.

Además, también busca dejar un precedente, sabe que no es la única que ha sido acosada por las redes sociales, pero es algo que no es lo suficientemente denunciado o no se le da la importancia que realmente necesita.