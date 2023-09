¿No es bien visto que las mujeres hablen de sexo? Aitana se sinceró

Para ella “es importante no amoldarse a una cosa porque te sientas a gusto”, de ahí este viraje estilístico que señala como totalmente orgánico y no producto de una estrategia comercial en busca de ampliar por arriba la franja de edad de asistentes a sus conciertos.

"Parece que cuando una mujer habla de algo más sensual en una canción, y eso que yo lo hago muy elegantemente, se nos dijera aún que solo podemos hablar de lo bonito, del amor platónico, no de sexo", protesta en una entrevista ante la publicación este viernes de su nuevo trabajo de la mano de Universal, que incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Rels B o Danna Paola en la pegadiza "AQYNE".

"No estoy buscando un público más maduro, solo estoy siendo yo misma, aunque si viene será bien recibido, pero yo estoy feliz de la vida y no quiero quitarme a los niños, que me parecen de lo más bonito que a mí me ha dado esta industria, sobre todo por lo difícil que es conseguir su atención", asegura.

Que vivimos tiempos hiperactivos se nota en el predominio en este repertorio de temas muy cortos que en muchos casos quedan por debajo de los 3 minutos de duración. “El mundo va evolucionando y es verdad que las canciones cada vez duran menos. Pienso que hay que encontrar un equilibrio frente a las ganas de la gente de pasar corriendo a lo siguiente, pero que tampoco vamos a luchar por que duren 3 minutos y medio”, opina.