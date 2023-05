“No encuentro mi monedero con 200 millones”: el sarcástico tuit de Marbelle

Además, se refirió al hecho afirmando que no cuenta con un sótano de tortura para poder dar con la cantidad de dinero, todo esto evidentemente con el sarcasmo según lo que se conoce de la situación. Lea aquí: Robo en casa de Laura Sarabia: exniñera denuncia malos tratos

Así pues, las palabras de la cantante tienen que ver con el lugar al que llevaron a la exniñera, un sótano ubicado frente al Palacio, donde la sometieron a la prueba de polígrafo que, de acuerdo con Marelbys, jamás le revelaron qué arrojó, acción que fue realizada en tres ocasiones consecutivas.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, fueron las palabras de la exniñera.