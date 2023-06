“No creo tanta especulación”: Julio Iglesias sobre su estado de salud

El cantante Julio Iglesias, desde hacía ya un tiempo se había convertido en tendencia debido a los rumores que comenzaron a correr sobre su estado de salud.

Y es que al parecer el simple hecho de tomar un pequeño distanciamiento en las redes, fue razón suficiente para alimentar aún mas las fake news de las que el cantante era el protagonista principal. Le puede interesar: Reapareció Julio Iglesias con inesperada noticia, ¿de qué se trata?

Este hecho, desató la molestia y sorpresa del artista, quien por medio de una publicación en Instagram de una foto suya acompañada de un texto donde arremete contra aquellos quiénes habrían creado información malintencionada, se alcanza a leer el párrafo a continuación:

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para quienes me quieren de verdad, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos”.