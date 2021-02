México arrancó con la jornada de vacunación contra el COVID-19 desde hace algunos días, luego de suministrar la dosis al personal médico. Sin embargo, varios artistas, entre jóvenes y adultos mayores, han manifestado dejar fuera de sus planes aplicarse la inoculación.

Uno de ellos es Christopher Von Uckermann, conocido por ser ex integrante de la banda musical RBD, quien manifestó que aplicarse la vacuna “puede ser peor que el COVID”, según manifestó ante los medios que lo abordaron en el aeropuerto de Ciudad de México.

El también actor habló de lo que piensa sobre la dosis, y aseguró que su familia tampoco se la pondrá debido a la falta de fe que tienen sobre su efectividad. Además, le preguntaron sobre qué opina del fallecimiento de la abuela de Belinda, su ex novia de hace más de 10 años, de quien lamentó su deceso.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás... No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, aseguró el famoso.

Uckermann también señaló que prefiere consumir medicamentos naturales a los que les tiene más confianza, “yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”.

A través de múltiples mensajes, el ex integrante de RBD ha publicado desde marzo del 2020 que pone en duda la emergencia que azota al mundo con respecto a la pandemia, pues dio a conocer un video donde critica al personal sanitario higienizando un lugar púbico en la Ciudad de México, señalando que le parece sospechoso la manera en que las autoridades intentan llamar la atención. En aquella publicación iba acompañado el mensaje: “A plena luz del día para que sea más llamativo y obvio...¿Qué piensan?”.

El actor de ‘Rebelde’ hizo un llamado a sus seguidores a que despierten para que sepan lo que ocurre en realidad, y criticó las infografías publicadas por la Secretaría de Salud de México.

El protagonista de Abra Cadabra, ha compartido videos de conferencista que aseguran que este es un plan de élites “para tomar el control de nuestras vidas, libertad y salud”.