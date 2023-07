¿No consigues entradas para ver Barbie? Ten en cuenta estas fechas y horarios

La cifra de personas que fue a ver Barbie en las primeras funciones fue estrepitosa. Días antes del 20 de julio, ya no había entradas disponibles en algunas salas de Cartagena, todos los asientos estaban reservados.

Los espectadores de la película más esperada por el pop, han tenido que tomar una de estas dos radicales decisiones: evitar los ‘spoilers’ (y verla de primero), o esperar con calma a que la marea baje para disfrutar del show en paz y tranquilidad, con las salas vacías. Lea también: ¡Todo un éxito! La película de Barbie rompió récord en Colombia

Para este fin de semana muchos cartageneros están armando el plan. No obstante, algunos aseguran que no hay entradas disponibles, no saben qué sería lo más recomendable para ir y evitarse una sorpresa, como por ejemplo, regresarse porque ya no hay asientos disponibles.

“Mis hijas quieren ir a ver Barbie este fin de semana conmigo, pero no entendemos bien cómo es el tema de las entradas, y si se pueden comprar allá mismo en la taquilla. Muchas personas están diciendo que ya no hay puestos, ni siquiera en el cine de Turbaco que es el más nuevo”, contó una ciudadana a El Universal.