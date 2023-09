¡No aguantó la altura! Calamaro no finalizó su show en el Festival Cordillera

El cantante argentino Andrés Calamaro afirmó que “las alturas” de Bogotá no le permitieron culminar este domingo su show durante el Festival Cordillera, del que se retiró unos 25 minutos antes de lo previsto.

“Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”, expresó el argentino en un mensaje publicado en Instagram. Lea aquí: “El Rock sabe resucitar”: Calamaro prepara su regreso a Colombia