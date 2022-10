Nicolás St Dj, el argentino que quiere sonar en el Estéreo Picnic

Nicolás St Dj, artista musical.

“A los 15 años empecé a tocar en mi casa -en mi cuarto- pero nunca imaginé que años después, cuando llegó la pandemia, volvería a reinventarme desde casa porque no podía presentarme en ningún lugar, entonces me preguntaba qué iba a hacer, así que empecé a facturar un poco más en las plataformas digitales”, expresó el DJ argentino.

El Universal habló con el artista quien dio detalles de su trayectoria.

¿Cuándo y cómo aprendiste a ser DJ?

A los 15 años ya descargaba de internet los programas para Dj y con la práctica y el tiempo fui mejorando. A eso de los 20 años me metí en el mundo de la producción y a partir de tutoriales fui aprendiendo y lanzando mis primeros sencillos.

¿Cómo conseguiste los equipos de trabajo?

Siempre fui de clase media-baja, no tenía dinero para comprarme mis equipos, pero luego lo logré gracias a que empecé con una computadora de escritorio normal (ni siquiera tenía una notebook) y llevaba el monitor, el mouse y el teclado, a la casa de algún amigo que hacía una fiesta, con eso pasaba música y lo enchufábamos en un parlante. Así me di a conocer: haciendo ese tipo de fiestas en alguna casa, a la gente le gustaba el tipo de música que ponía y cómo mezclaba un tema con el otro. ¡Se enganchaban! Me empezaron a llamar y yo iba. Empecé a hacer dinero y dije: es hora de comprarse una notebook, una consola y hacerse más profesional.