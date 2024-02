Nicki Nicole confirmó infidelidad de Peso Pluma: “Yo ahí no me quedo”

Horas después de que el video se viralizó, Nicki eliminó las fotos que tenía con Peso Pluma y encendió las redes sociales, donde los fanáticos pedían una explicación sobre lo sucedido, pero también fue una confirmación de su posible ruptura. No obstante, la argentina no tardó en confirmar a través de una historia de su cuenta de Instagram.

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la cantante. Lea aquí: Peso Pluma se llevó toda la atención en los Grammy por su dentadura