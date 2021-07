“El feat con Criss y Ronny en ‘Que el ritmo no pare’ habla sobre mostrar lo que pasa por la mente de esa persona como los pensamientos ocultos que ocurren en medio de un momento de seducción”, precisó Nia.

Después de cerrar el 2020 con el sencillo ‘Verano’, canción producida junto a Dj Maff, integrante del colectivo La Company, quienes han sido productores de artistas como Karol G, Maluma y Madonna; la cantante Nia Sierra nos regala su nuevo tema titulado ‘Que el ritmo no pare’

Aunque esta es una canción que invita a la fiesta, Nia Sierra busca conectar con las personas por medio de las melodías y las letras de sus canciones, que en su mayoría están inspiradas en momentos de su vida, algunos llenos de dolor, otros de alegría, de superación y fuerza.

“Mis canciones son como una especie de radiografía de momentos de mi vida, así como mi canción ‘Low’ con la que quise darle un nuevo significado a eso de tocar fondo – ‘vamo´a darle Low’ - sabiendo que lo único que me quedaba era subir y por eso en un punto iba a recuperar esa energía vencedora”, dijo la artistas, quien además señaló que “quería sentir que nada ni nadie podría volver a detenerme, volver a ponerme abajo, interponerse en mis sueños y hacerme sentir que no merecía un lugar. Desde ese sentimiento nació ‘Que el ritmo no pare’”.

El video de la canción se estrenará el próximo 16 de julio, y fue grabado en Medellín.