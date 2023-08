“Ni siquiera he besado a alguien”: Érika Zapata habló de su vida privada

En una entrevista con Tropicana, la periodista, de 27 años, admitió que no ha tenido éxito en el amor hasta el momento, pero que sigue abierta a la posibilidad de enamorarse. “Soy muy selectiva en ese aspecto. A veces, cuando visitamos fincas para mi programa ‘La Finca de Hoy’, podría haber oportunidades, pero no he encontrado una conexión especial”, explicó.

Con sinceridad, Zapata reveló que todavía no ha tenido esa experiencia y habló abiertamente sobre este aspecto de su vida. “Me hace reír, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura”, compartió. Zapata explicó que está esperando a encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y valores.

"Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien", afirmó. La periodista mencionó que busca cualidades como la responsabilidad, la bondad y el trabajo duro en un posible compañero.

Con su característico sentido del humor, bromeó acerca de llegar a los 28 años en la misma situación y mencionó que tampoco ha dado un beso. “Las circunstancias y mis estándares han hecho que siga soltera. Podría perfectamente estar con alguien como un ‘Érika Zapata’ hombre. Aunque suene a broma, no he experimentado esa parte del amor”, expresó.