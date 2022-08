“Ni aunque me paguen haría muñeca de Epa Colombia”: creadora de Barbie

Así como Karol G, algunas influenciadoras han logrado adquirir sus propias barbies personalizadas con rasgos y características físicas similares. Y no faltan aquellas mujeres que tienen los ingresos económicos suficientes para mandar a hacer el diseño de su muñeca, a través de otros emprendimientos que se dedican a realizar este tipo de trabajos.

La emprendedora no pensó dos veces para responder: “No, no haría algunas figuras. De Colombia nunca haría a Epa Colombia”, asegurando que jamás haría un juguete de este estilo de la empresaria de keratinas.

Sin embargo, el presentador del espacio de entretenimiento aprovechó para hacerle una atrevida pregunta: “¿Hay alguna figura que tú no harías ni porque te paguen?”, dijo el hombre.

De inmediato comenzaron las opiniones por parte de algunos curiosos, apoyando la respuesta de la creadora y expresando “que la tenía clara” y que “a cualquiera no pueden convertir en Barbie”. Algunos usuarios de Instagram aseguraron que la Epa no demoraría en buscar quién le hiciera una muñeca personalizada.

Epa no fue la única en su lista de rechazados

Durante la entrevista, Shirly Cabrera intentó responder en medio de risas a qué otros famosos no les crearía estas figuras, pero por alguna razón prefirió quedarse en silencio. Sin embargo, cuando el presentador le preguntó: “¿Tú no harías a Yailin, la más viral?”, ella respondió “no, por ser fiel a Karol no lo haría, la verdad”, dijo la empresaria entre carcajadas.

Finalmente también dio una respuesta negativa ante la idea de crear un Ken de Anuel AA.