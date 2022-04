En esta temporada final, enemigos se convierten en aliados y Álex obtiene respuesta a la pregunta que lo ha atormentado por años: ¿Qué sucedió con Sara?

Siguiendo con las series latinoamericanas de alto impacto, desde Argentina llegará la quinta temporada de ‘El Marginal’, que también anuncia su final, tras un recorrido exitoso siendo una producción que nació de la televisión pública argentina, impacto en toda la región en canales internacionales, para terminar siendo un producto estrella de Netflix.

Esta temporada será uno de los primeros estrenos del mes para la plataforma, a partir del 5 de mayo, cuando Miguel busque redimirse tras las rejas, Diosito afronta el mundo exterior, y un culto podría ser la ruina de Puente Viejo.

Otras series populares de Netflix tendrán nuevas temporadas, como la sexta entrega de ‘Are You The One?: El match perfecto’ el primero de mayo, con veintidós románticos llegan a Nueva Orleans, donde encontrar la pareja perfecta y ganar un premio de un millón de dólares no será nada fácil.

El 25 de mayo estará disponible la cuarta temporada de ‘The Circle: EE. UU.’ con episodios semanales. Los jugadores de esta temporada son locuaces, turbios y secretamente famosos. Y ya lo saben: ¡todo vale cuando se trata de ganar!

OLA NIGERIANA

Así como se ha vivido en los últimos años, con las producciones surcoreanas y más recientemente las telenovelas y películas turcas, parece que el turno será para las series y los largometrajes nigerianos, una de las más grandes productoras audiovisuales del mundo.

Netflix, de la que se espera estrene en el segundo semestre de este año una importante variedad de producciones de dicho país, comenzará en el mes de mayo con ‘Hermanas de sangre’, el 5 de dicho mes.

Unidas por un secreto, las amigas Sarah y Kemi se ven obligadas a huir después de que el novio de Sarah desaparece durante su fiesta de compromiso. Una oportunidad para conocer un poco más del melodrama nigueriano y sus costumbres.

Ese mismo día estará disponible la serie cómica de Mike Myers, la cual es derivada de la película ‘Myers’ de 1993, que con seis capítulos lleva por nombre ‘El Pentavirato’, con una sociedad secreta que ha influido en eventos globales durante siglos afronta una amenaza interna. ¿Podrá un periodista ayudarla y salvar al mundo? Le puede interesar: Netflix se desploma un 36 % en bolsa tras anunciar pérdida de suscriptores

Al día siguiente, desde España llegará ‘Bienvenidos a Edén’, donde un grupo de jóvenes asiste a una exclusiva fiesta en una isla remota. Pero lo que allí les espera está lejos de ser paradisíaco, terminando en medio de una colmena, con un nuevo orden.

El día 11 se estrenará la primera serie chilena para Netflix, ‘42 días en la oscuridad‘, un thriller inspirado en hechos reales, donde en medio de una tormenta mediática y de la investigación policial, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida.

Dos días más tarde se estrenará ‘El abogado del Lincoln’, una serie basada en las exitosas novelas de Michael Connelly, un idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln.

El ‘Amor en el espectro’, con su estreno el 18 de mayo, es una tierna serie documental, donde un grupo de personas dentro del espectro del autismo buscan el amor y navegan el mundo de las citas y las relaciones.