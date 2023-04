“Necesito sanar para poder volver a cantar”: Silvestre Dangond

Las palabras del artista a algunos medios durante su participación en los Upar Awards llegaron también después de la supuesta propuesta del Festival Vallenato de pagarle $700 millones por su presentación. “Eso es completamente falso. El Festival sabe que no podíamos después cumplir aquí en los premios Upar Awards”. (Le puede interesar: “¡Qué vulgares!”: el polémico video de Cazzu y Nodal que enciende las redes)

Debido al tiempo de receso que se ha tomado para estar en compañía de su familia y despejarse de la rutina, el artista se mostró agradecido con sus músicos, manifestando que, en su momento, les dijo que tenía vía libre para buscar un trabajo, sin embargo, ellos decidieron quedarse con él.

“Yo admiro a mis muchachos, como hacen para no trabajar, ojo, yo les di vía libre para que buscaran trabajo en otro lado, pero son tercos y aquí me tienen, vuelvo pronto y ellos seguirán conmigo. No tengo cómo pagarles, son unos genios”, manifestó.